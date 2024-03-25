Не только "Ямал" и "Азов". В ВМС не исключили поражение еще одного корабля РФ в Крыму

Во время удара по Крыму 23 марта, мог быть поврежден еще один российский корабль - "Иван Хурс". Он может стать третим в списке после повреждения БДК "Ямал" и "Азов".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода".
"Эта информация (о повреждении кораблей РФ, - ред.) требует некоторого времени для того, чтобы ее верифицировать полностью. Мы ее подаем также взвешенно. Я сегодня только утром подтвердил, что оба корабля ("Ямал" и "Азов", - ред.) повреждены. Сейчас так же стоит вопрос о повреждении "Ивана Хурса". Эта информация также верифицируется", - рассказал он.
По его словам, есть такое подозрение, что этот корабль также получил повреждения.
"По состоянию на данный момент можем подтвердить, что оба БДК получили повреждения, их характер устанавливается, один из них сразу отправился на ремонт", - добавил спикер.
Комментируя важность поражения кораблей РФ, Плетенчук отметил, что из 13 кораблей РФ до начала полномасштабного вторжения, в строю остается три.
"Иван Хурс" проекта 18280 (судно связи) - российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280. В задачи корабля входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. Корабль назван в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах - вице-адмирала Ивана Хурса.
23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.
В российских Telegram-каналах 24 марта появилась информация, что в Севастополе был поражен "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".
Позже, в этот же день в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ - "Ямал" и "Азов" и центр связи.
25 марта в ГУР рассказали, что повреждения российского БДК "Ямал" являются критичными. В свою очередь, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что из-за удара по "Ямалу" и "Азову" существенно пострадали российские логистика и управление войсками.
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