Не тільки Усик. Два українці вийдуть на ринг в андеркарді реваншу: хто вони та їхні суперники

19 липня на "Вемблі" в Лондоні в рамках боксерського шоу Усик – Дюбуа 2 чергові бої проведуть ще два вітчизняних боксера-профі – Даніель Лапін та Владислав Сіренко.
За що битимуться українці, хто їхні суперники та як виглядає повний андеркард – розповідає РБК-Україна.
Андеркард вечора Усик – Дюбуа складається з п'яти поєдинків. Перший з них розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Від тривалості цих боїв залежить і час початку головного протистояння. За останніми даними Усик та Дюбуа вийдуть на ринг не раніше 23:45.
У двох зустрічах "розігріву" візьмуть участь українські бійці.
Для Сіренка це буде перший бій у 2025 році. Спочатку його суперником мав стати інший українець – Андрій Новицький, але на початку липня бій скасували. Офіційна причина – Новицький отримав травму хрестоподібної зв'язки. Хоча Сіренко з цього приводу висловив сумніви.
Замість Новицького, Сіренко зустрінеться з британцем Соломоном Декресом.
30-річний Сіренко в своєму останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, нокаутував американця Брендона Кармака.
Для 28-річного Лапіна це також буде перший виступ у 2025-му. 18 травня 2024 року в андеркарді першого протистояння Усик – Ф'юрі, українець переміг португальця Октавіу Пудівітра та завоював вакантний титул WBA Continental.
А під час реваншу 21 грудня – успішно захистив його, здолавши одноголосним рішенням суддів француза Ділана Коліна. Ця перемога принесла Лапіну також титул IBF International.
Другою за важливістю подією вечора стане поєдинок за проміжний чемпіонський титул WBC Silver британця Околі та південноафриканця Лорени.
Британський боксер захищатиме титул, який здобув у грудні 2024 року, нокаутувавши представника Німеччини Хусейна Мухаммеда в першому раунді.
Лерена, незважаючи на бій у надважкій вазі, залишиться чинним чемпіоном світу WBC у бриджервейті.
Олександр Усик (Україна, 23-0, 14 KO) – Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22-2, 21 KO)
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у надважкій вазі. 12 раундів.
Лоуренс Околі (Велика Британія, 21-1, 16 KO) – Кевін Лерена (Південна Африка, 31-3, 15 KO)
Бій за титул чемпіона за версією WBC Silver у надважкій вазі. 12 раундів.
Даніель Лапін (Україна, 11-0, 4 KO) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія, 11-0, 3 KO)
Бій за титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. 10 раундів.
Владислав Сіренко (Україна, 22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (Велика Британія, 9-1, 3 KO)
Рейтинговий бій у надважкій вазі. 10 раундів.
Лаша Гурулі (Грузія, 1-0, 0 КО) – Джеймс Френсіс (Велика Британія, 7-1, 1 КО)
Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі. 6 раундів.
Адам Хамед (ОАЕ, 5-0, 3 КО) – Есекіль Грегорес (Аргентина, 3-24, 0 КО)
Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі. 4 раунди.
Раніше розповіли про попередні бої Усика та Дюбуа на легендарному "Вемблі".
Також читайте все про мегабій Усик – Дюбуа за титул абсолюта в хевівейті.