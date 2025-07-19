Не только Усик. Два украинца выйдут на ринг в андеркарде реванша: кто они и их соперники

19 июля на "Уэмбли" в Лондоне в рамках боксерского шоу Усик - Дюбуа 2 очередные бои проведут еще два отечественных боксера-профи - Даниэль Лапин и Владислав Сиренко.
За что будут биться украинцы, кто их соперники и как выглядит полный андеркард - рассказывает РБК-Украина.
Андеркард вечера Усик - Дюбуа состоит из пяти поединков. Первый из них начнется в 19:30 по киевскому времени.
От продолжительности этих боев зависит и время начала главного противостояния. По последним данным Усик и Дюбуа выйдут на ринг не раньше 23:45.
В двух встречах "разогрева" примут участие украинские бойцы.
Для Сиренко это будет первый бой в 2025 году. Изначально его соперником должен был стать другой украинец - Андрей Новицкий, но в начале июля бой отменили. Официальная причина - Новицкий получил травму крестообразной связки. Хотя Сиренко по этому поводу выразил сомнения.
Вместо Новицкого, Сиренко встретится с британцем Соломоном Декресом.
30-летний Сиренко в своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, нокаутировал американца Брэндона Кармака.
Для 28-летнего Лапина это также будет первое выступление в 2025-м. 18 мая 2024 года в андеркарде первого противостояния Усик - Фьюри, украинец победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Continental.
А во время реванша 21 декабря - успешно защитил его, одолев единогласным решением судей француза Дилана Колина. Эта победа принесла Лапину также титул IBF International.
Вторым по важности событием вечера станет поединок за промежуточный чемпионский титул WBC Silver британца Околи и южноафриканца Лорены.
Британский боксер будет защищать титул, который завоевал в декабре 2024 года, нокаутировав представителя Германии Хусейна Мухаммеда в первом раунде.
Лерена, несмотря на бой в супертяжелом весе, останется действующим чемпионом мира WBC в бриджервейте.
Александр Усик (Украина, 23-0, 14 KO) - Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 12 раундов.
Лоуренс Околи (Великобритания, 21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (Южная Африка, 31-3, 15 KO)
Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе. 10 раундов.
Даниэль Лапин (Украина, 11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (Великобритания, 11-0, 3 KO)
Бой за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. 10 раундов.
Лаша Гурули (Грузия, 1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (Великобритания, 7-1, 1 КО)
Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 10 раундов.
Владислав Сиренко (Украина, 22-0, 19 KO) - Соломон Декрес (Великобритания, 9-1, 3 KO)
Рейтинговый бой в супертяжелом весе. 10 раундов.
Адам Хамед (ОАЭ, 5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (Аргентина, 3-24, 0 КО)
Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 6 раундов.
Ранее рассказали о предыдущих боях Усика и Дюбуа на легендарном "Уэмбли".
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