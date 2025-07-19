Не только Усик. Два украинца выйдут на ринг в андеркарде реванша: кто они и их соперники

Когда стартует боксерское шоу

Андеркард вечера Усик - Дюбуа состоит из пяти поединков. Первый из них начнется в 19:30 по киевскому времени.

От продолжительности этих боев зависит и время начала главного противостояния. По последним данным Усик и Дюбуа выйдут на ринг не раньше 23:45.

В двух встречах "разогрева" примут участие украинские бойцы.

Владислав Сиренко - Соломон Декрес (супертяжелый вес, 10 раундов)

Для Сиренко это будет первый бой в 2025 году. Изначально его соперником должен был стать другой украинец - Андрей Новицкий, но в начале июля бой отменили. Официальная причина - Новицкий получил травму крестообразной связки. Хотя Сиренко по этому поводу выразил сомнения.

Вместо Новицкого, Сиренко встретится с британцем Соломоном Декресом.

30-летний Сиренко в своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, нокаутировал американца Брэндона Кармака.

Даниэль Лапин - Льюис Эдмондсон (бой за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе, 10 раундов)

Для 28-летнего Лапина это также будет первое выступление в 2025-м. 18 мая 2024 года в андеркарде первого противостояния Усик - Фьюри, украинец победил португальца Октавиу Пудивитра и завоевал вакантный титул WBA Continental.

А во время реванша 21 декабря - успешно защитил его, одолев единогласным решением судей француза Дилана Колина. Эта победа принесла Лапину также титул IBF International.

Лоуренс Околи - Кевин Лерена (бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе, 12 раундов)

Вторым по важности событием вечера станет поединок за промежуточный чемпионский титул WBC Silver британца Околи и южноафриканца Лорены.

Британский боксер будет защищать титул, который завоевал в декабре 2024 года, нокаутировав представителя Германии Хусейна Мухаммеда в первом раунде.

Лерена, несмотря на бой в супертяжелом весе, останется действующим чемпионом мира WBC в бриджервейте.

Полный кард боксерского шоу Усик - Дюбуа 2

Александр Усик (Украина, 23-0, 14 KO) - Даниэль Дюбуа (Великобритания, 22-2, 21 KO)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 12 раундов.

Лоуренс Околи (Великобритания, 21-1, 16 KO) - Кевин Лерена (Южная Африка, 31-3, 15 KO)

Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе. 10 раундов.

Даниэль Лапин (Украина, 11-0, 4 KO) - Льюис Эдмондсон (Великобритания, 11-0, 3 KO)

Бой за титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. 10 раундов.

Лаша Гурули (Грузия, 1-0, 0 КО) - Джеймс Фрэнсис (Великобритания, 7-1, 1 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 10 раундов.

Владислав Сиренко (Украина, 22-0, 19 KO) - Соломон Декрес (Великобритания, 9-1, 3 KO)

Рейтинговый бой в супертяжелом весе. 10 раундов.

Адам Хамед (ОАЭ, 5-0, 3 КО) - Эсекиль Грегорес (Аргентина, 3-24, 0 КО)

Рейтинговый бой в первом полусреднем весе. 6 раундов.