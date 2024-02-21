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У перемогу вірять 85% українців, але терміни відкладаються

Україна, Середа 21 лютого 2024 15:01
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У перемогу вірять 85% українців, але терміни відкладаються Фото: Перемога наступить не пізніше ніж за два роки, вважають українці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець січня 85% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни стають більш віддаленими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними останнього опитування, не вірять в перемогу тільки 5% респондентів.

У перемогу вірять 85% українців, але терміни відкладаються

З-поміж тих, хто вірить у перемогу, 20% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця року. Ще 40% вважають, що вона настане через 1-2 роки (у лютому-березні 2023 року - 26%).

Частка тих, хто вважає, що для перемоги потрібно 3 до 5 років, зросла з 7% до 14%. Крім того, 3% вважають, що перемога наступить більш ніж за 5 років, а 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя". Більше стало також тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (з 15% до 22%).

У перемогу вірять 85% українців, але терміни відкладаються

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 27% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. Ще 13% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 4% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

У перемогу вірять 85% українців, але терміни відкладаються

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

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