ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

Україна, Середа 21 лютого 2024 11:10
UA EN RU
Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни Фото: війна закінчиться перемогою України, вважають 65% респондентів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок лютого 2024 року переважна більшість українців (65%) вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

До 32% зросла частка тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз.

Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

Скільки ще часу українці готові терпіти війну

За даними опитування, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго - рік). Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців - 18%.

Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

Відкритість до переговорів

У лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"