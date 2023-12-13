Тільки Угорщина? Стефанішина відповіла, чи є інші "підводні камені" на шляху України в ЄС

Україна продовжує працювати над вступом до Європейського союзу. Однак на шляху виявляється чимало "підводних каменів", що ускладнюють ситуацію.
Про це розповіла міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
На питання журналіста, чи є на шляху вступу до ЄС, в України якість "підводні камені", окрім погроз з боку Угорщини щодо блокування перемовин про вступ.
"Їх дуже багато. Кожного дня виникають нові питання, домовленості, застереження", - сказала Стефанішина.
Водночас вона зазначила, що дуже важливим для України є те, що сьогодні перед голосуванням в Європарламенті була доповідь президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про прогрес реформ у всіх країнах розширення.
"Президент зазначила, що ми доклали зусиль по реалізації додаткових кроків, визначених Єврокомісією, і підтвердила позитивну оцінку ухваленого закону про нацменшини", - пояснила міністр.
Вона додала, що станом на зараз продовжує працювати в Брюсселі з державами-членами, розуміючи, що багато різних дискусій та пропозицій готуються на засіданні Євроради.
"Хочу нагадати, що на рівні міністрів та послів жодних рішень щодо розширення ухвалено не було. Вся відповідальність на лідерах безпосередньо", - додала Стефанішина.
14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів країн Європейського союзу. Під час засідання очікуються рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до ЄС. Угорщина, як очікується, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.
8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. Як відзначила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, майбутній саміт не буде простим, а інтенсивність дипломатії сьогодні на рівні початку повномасштабної війни.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.
Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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