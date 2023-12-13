RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только Венгрия? Стефанишина ответила, есть ли другие "подводные камни" на пути Украины в ЕС

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина продолжает работать над вступлением в Европейский союз. Однако на пути оказывается немало "подводных камней", усложняющих ситуацию.

Об этом рассказала министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На вопрос журналиста, есть ли на пути вступления в ЕС, у Украины какие-то "подводные камни", кроме угроз со стороны Венгрии по блокированию переговоров о вступлении.

"Их очень много. Каждый день возникают новые вопросы, договоренности, предостережения", - сказала Стефанишина.

В то же время она отметила, что очень важным для Украины является то, что сегодня перед голосованием в Европарламенте был доклад президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прогрессе реформ во всех странах расширения.

"Президент отметила, что мы приложили усилия по реализации дополнительных шагов, определенных Еврокомиссией, и подтвердила положительную оценку принятого закона о нацменьшинствах", - пояснила министр.

Она добавила, что по состоянию на сейчас продолжает работать в Брюсселе с государствами-членами, понимая, что много различных дискуссий и предложений готовятся на заседании Евросовета.

"Хочу напомнить, что на уровне министров и послов никаких решений по расширению принято не было. Вся ответственность на лидерах непосредственно", - добавила Стефанишина.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Как отметила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, наша страна выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, предстоящий саммит не будет простым, а интенсивность дипломатии сегодня на уровне начала полномасштабной войны.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против открытия диалога. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюзВойна России против Украины