Только Венгрия? Стефанишина ответила, есть ли другие "подводные камни" на пути Украины в ЕС

На вопрос журналиста, есть ли на пути вступления в ЕС, у Украины какие-то "подводные камни", кроме угроз со стороны Венгрии по блокированию переговоров о вступлении.

"Их очень много. Каждый день возникают новые вопросы, договоренности, предостережения", - сказала Стефанишина.

В то же время она отметила, что очень важным для Украины является то, что сегодня перед голосованием в Европарламенте был доклад президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прогрессе реформ во всех странах расширения.

"Президент отметила, что мы приложили усилия по реализации дополнительных шагов, определенных Еврокомиссией, и подтвердила положительную оценку принятого закона о нацменьшинствах", - пояснила министр.

Она добавила, что по состоянию на сейчас продолжает работать в Брюсселе с государствами-членами, понимая, что много различных дискуссий и предложений готовятся на заседании Евросовета.

"Хочу напомнить, что на уровне министров и послов никаких решений по расширению принято не было. Вся ответственность на лидерах непосредственно", - добавила Стефанишина.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Как отметила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, наша страна выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, предстоящий саммит не будет простым, а интенсивность дипломатии сегодня на уровне начала полномасштабной войны.

Венгрия против переговоров по вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против открытия диалога. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал топ-чиновников Евросоюза не поднимать вопрос вступления Украины в блок на предстоящем саммите.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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