Не тільки ТЦК. Хто де і як може перевіряти військово-обліковий документ

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Види військово-облікових документів

Для різних категорій громадян існують відповідні військово-облікові документи. Серед них:

посвідчення про приписку до призовної дільниці - для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення - для військовозобов’язаних;

військовий квиток - для резервістів.

Крім того, нещодавно для громадян з'явилася можливість отримати електронний військово-обліковий документ. Він має таку саму юридичну силу, як і в паперовій формі, за наявності QR-коду та має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно, за допомогою застосунку Резерв+, або ж звернутися до ЦНАПу чи ТЦК.

Хто де і як може перевіряти

Відповідно до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим військового стану" громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу, та пред'являти представляти його на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон).

Перевірка документа уповноваженими особами може здійснюватися: за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах).

Процес перевірки документа

До прикладу, якщо перевірку здійснює військовослужбовець ТЦК та СП (або старший групи оповіщення), то він звертається до громадянина, відрекомендовується та повідомляє про мету спілкування, потім вимагає пред’явити паспорт та військово-обліковий документ. На прохання громадянина працівник ТЦК та СП пред’являє свій військовий квиток (посвідчення офіцера) або паспорт громадянина та посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадянина щодо військового обов’язку, звіряються персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку або у разі виявлення розбіжностей у даних, громадянину пропонують прослідувати до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа. Для цього громадянину оформляється та вручається повістка.