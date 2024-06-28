Яке покарання може бути, якщо при перевірці ТЦК у вас немає документів: відповідь юриста

У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського, чи представника ДПСУ.

У коментарі РБК-Україна юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександра Капітула розповіла, які документи обов'язково носити та яке покарання може бути в разі їхньої відсутності.

Які документи потрібно носити з собою

Експертка каже, що раніше для осіб різної військової спеціалізації були різні документи, які було обов'язково носити з собою.

Для призовників - це посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Для резервістів - військовий квиток.

Однак з 18 травня 2024 встановили нову форму військово-облікового документа, яка є загальною для всіх категорій громадян.

"З цього моменту військово-облікові документи старого зразка, такі як військовий квиток, приписне посвідчення або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, не підлягають отриманню. Замість цього громадяни отримують військово-обліковий документ нового зразка у письмовій чи електронній формі", - зазначає Олександра.

Для встановлення особи уповноважені особи зобов'язані також перевірити документ, що посвідчує особу.

Зверніть увагу: витяг про оновлення даних, який видає ЦНАП, або дані, відображені в застосунку "Резерв+" не є військово-обліковими документами. Вони лише тпідтверджують факт оновлення даних.

Водночас у застосунку "Резерв+" з'явився QR-код. Уповноважені органи можуть відсканувати його та перевірити чинність електронного військово-облікового документа.

Важливо: якщо у вас є військово-обліковий документ старого зразка, але дані в ньому змінювати не потрібно, новий військово-обліковий документ отримувати також не обов'язково.

Для всіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років обов'язково носити з собою військово-обліковий документ (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

В яких випадках потрібно замінити військовий квиток

Існує вичерпний перелік підстав, відповідно до яких військово-обліковий документ підлягає заміні:

взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності оновленого закону про мобілізацію, не отримував посвідчення призовника, а військовозобо'язаний та резервіст - військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військовий квиток офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного

зміни категорії щодо військового обов'язку

відсутності місця для внесення змін

невідповідності відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів

втрата (зіпсування)

виявлення бажання змінити військово-обліковий документ

Яке покарання можна отримати за відсутність

Якщо в людини немає при собі військово-облікового документа чи вона відмовляється його пред'являти, їй можуть вручити повістку для уточнення даних.

За порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може настати й відповідальність.

Порушення тягне за собою накладення штрафу в таких розмірах: