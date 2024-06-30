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Не только ТЦК. Кто где и как может проверять военно-учетный документ

Фото: украинцы призывного возраста должны носить с собой военно-учетный документ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность. Проверить документ могут не только сотрудники ТЦК и СП, но полицейские, а также пограничники.

О том, какие бывают виды военно-учетных документов, кто где и как может их проверять, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Виды военно-учетных документов

Для разных категорий граждан существуют соответствующие военно-учетные документы. Среди них:

  • удостоверение о приписке к призывному участку - для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение - для военнообязанных;
  • военный билет - для резервистов.

Кроме того, недавно для граждан появилась возможность получить электронный военно-учетный документ. Он имеет такую же юридическую силу, как и в бумажной форме, при наличии QR-кода и имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно, с помощью приложения Резерв+, или же обратиться в ЦНАП или ТЦК.

Кто и где может проверять

В соответствии с законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять представлять его по требованию:

  • уполномоченного представителя ТЦК и СП;
  • полицейского;
  • представителя Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу).

Проверка документа уполномоченными лицами может осуществляться: по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах).

Процесс проверки документа

Например, если проверку осуществляет военнослужащий ТЦК и СП (или старший группы оповещения), то он обращается к гражданину, представляется и сообщает о целях общения, затем требует предъявить паспорт и военно-учетный документ. По просьбе гражданина работник ТЦК и СП предъявляет свой военный билет (удостоверение офицера) или паспорт гражданина и удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

В ходе проверки документов проверяется принадлежность гражданина по воинской обязанности, сверяются персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.

В случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета или в случае обнаружения разногласий в данных, гражданину предлагают проследовать в ТЦК и СП для взятия на военный учет, прохождение ВВК, уточнение своих персональных данных, данных военно-учетного документа. Для этого гражданину оформляется и вручается повестка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какое наказание может быть, если при проверке ТЦК нет военно-учетного документа. Об этом читайте в отдельном материале.

Также мы писали, как будут наказывать тех, кто не обновил данные в ТЦК.

При подготовке материала использовались: пресс-служба Минобороны, Facebook-страница Полтавского ОТЦК и СП, а также сайт army.gov.ua.

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