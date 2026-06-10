Не тільки трудова книжка: які ще документи варто оцифрувати для пенсії
Для призначення страхової пенсії враховується страховий стаж, який можна підтвердити трудовою книжкою. Однак окрім неї також варто заздалегідь оцифрувати та завантажити і інші документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України
Стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється на основі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Натомість періоди роботи до цієї дати підтверджуються документально, насамперед трудовою книжкою, виданою при першому офіційному працевлаштуванні.
Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що для повного обліку стажу до електронної трудової книжки варто додатково завантажити низку документів.
Серед них:
- документи про освіту за денною формою навчання з додатками
- військовий квиток із відмітками про службу
- свідоцтво про народження дитини,
- документи про зміну прізвища,
- а також довідки про пільговий або спеціальний стаж.
Фахівці пояснюють, що відсутність частини підтверджувальних документів може вплинути на повноту зарахування страхового стажу під час оформлення пенсії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок, який стосується насамперед громадян, що почали працювати до 1 січня 2004 року.
ПФУ наголошує, що подати скан-копії документів можна як самостійно, так і через роботодавця, а сам процес триває через вебпортал електронних послуг фонду.