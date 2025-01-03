Україна готується бити по Росії "Трембітами"

Сьогодні, 3 січня, The Telegraph писало про те, що українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності". Зокрема наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка буде здатна "дістати" Москви.

Коментуючи цю новину, Храпчинський назвав її "потужним заголовком", який повинен дати зрозуміти Росії, що навіть, якщо Україні заборонять застосовувати далекобійну західну зброю, українці розроблять свою, яка "буде спроможна "нести демократію" на російські болота".

Варто додати, що в кінці грудня про "Трембіту" також писав й The Economist. Як відзначало видання, Україна продовжує розвивати ракетну індустрію попри невизначеність з подальшою військовою допомогою від союзників Києва. Одним із проєктів є "Трембіта", але для того, щоб "дістати" Москву розробляється більш її потужна модель.

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