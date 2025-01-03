Украина готовится бить по России "Трембитами"

Сегодня, 3 января, The Telegraph писало о том, что украинская крылатая ракета "Трембита" "может стать самым большим символом стремления Украины к автономности огневой мощи". В частности сейчас ведется производство улучшенной версии, которая будет способна "достать" Москву.

Комментируя эту новость, Храпчинский назвал ее "мощным заголовком", который должен дать понять России, что даже если Украине запретят применять дальнобойное западное оружие, украинцы разработают свое, которое "будет способно "нести демократию" на российские болота".

Стоит добавить, что в конце декабря о "Трембите" также писал и The Economist. Как отмечало издание, Украина продолжает развивать ракетную индустрию, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от союзников Киева. Одним из проектов является "Трембита", но для того, чтобы "достать" Москву разрабатывается более ее мощная модель.

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