Не тільки "Трембіта". Україні є чим бити по Москві, але там немає важливих об'єктів, - експерт

Сили оборони вже давно мають засоби ураження, які б змогли "дістати" по Москві. Але в самій російській столиці немає важливих об'єктів, щоб атакувати її.

Про це розповів експерт з авіації, заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Анатолій Храпчинський в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна .

"Щодо самої Москви, то наголошую, що в самій Москві немає важливих об'єктів . Важливі об'єкти є у Підмосков'ї. Це ми кажемо про виробничі потужності", - пояснив він.

За словами Храпчинського, Сили оборони мають достатню кількість засобів ураження, які випускались на території України приватними компаніями й здатні дістати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. З урахуванням географічного розташування Москви - вдарити по російській столиці не є проблемою .

Україна готується бити по Росії "Трембітами"

Сьогодні, 3 січня, The Telegraph писало про те, що українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності". Зокрема наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка буде здатна "дістати" Москви.

Коментуючи цю новину, Храпчинський назвав її "потужним заголовком", який повинен дати зрозуміти Росії, що навіть, якщо Україні заборонять застосовувати далекобійну західну зброю, українці розроблять свою, яка "буде спроможна "нести демократію" на російські болота".

Варто додати, що в кінці грудня про "Трембіту" також писав й The Economist. Як відзначало видання, Україна продовжує розвивати ракетну індустрію попри невизначеність з подальшою військовою допомогою від союзників Києва. Одним із проєктів є "Трембіта", але для того, щоб "дістати" Москву розробляється більш її потужна модель.

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