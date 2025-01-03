Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт

Силы обороны уже давно имеют средства поражения, которые бы смогли "достать" по Москве. Но в самой российской столице нет важных объектов, чтобы атаковать ее.

Об этом рассказал эксперт по авиации, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Анатолий Храпчинский в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина .

"Что касается самой Москвы, то подчеркиваю, что в самой Москве нет важных объектов . Важные объекты есть в Подмосковье. Это мы говорим о производственных мощностях", - пояснил он.

По словам Храпчинского, Силы обороны имеют достаточное количество средств поражения, которые выпускались на территории Украины частными компаниями и способны достать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. С учетом географического расположения Москвы - ударить по российской столице не является проблемой .

Украина готовится бить по России "Трембитами"

Сегодня, 3 января, The Telegraph писало о том, что украинская крылатая ракета "Трембита" "может стать самым большим символом стремления Украины к автономности огневой мощи". В частности сейчас ведется производство улучшенной версии, которая будет способна "достать" Москву.

Комментируя эту новость, Храпчинский назвал ее "мощным заголовком", который должен дать понять России, что даже если Украине запретят применять дальнобойное западное оружие, украинцы разработают свое, которое "будет способно "нести демократию" на российские болота".

Стоит добавить, что в конце декабря о "Трембите" также писал и The Economist. Как отмечало издание, Украина продолжает развивать ракетную индустрию, несмотря на неопределенность с дальнейшей военной помощью от союзников Киева. Одним из проектов является "Трембита", но для того, чтобы "достать" Москву разрабатывается более ее мощная модель.

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