Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський

Для досягнення реальної безпеки та завершення війни необхідно посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію. Також потрібно забезпечити Україну достатньою підтримкою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Глава держави наголосив, що для припинення регулярних російських обстрілів та ударів по українських містах потрібні рішучі консолідовані дії міжнародної спільноти та нарощування обмежень проти країни-агресора.
"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію", - підкреслив Зеленський.
За словами президента, світові лідери та партнери мають активізувати всі доступні важелі впливу, зокрема внутрішні далекобійні санкції та економічні обмеження.
"Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що наразі у Дніпрі триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу. Внаслідок ворожої атаки із застосуванням безпілотника спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі терміналу "Нової пошти", вогонь також охопив розташовані поруч автомобілі.
На місці події безперервно працюють підрозділи ДСНС, які намагаються локалізувати та загасити загоряння. До ліквідації наслідків залучено значні сили та спецтехніку - близько 70 рятувальників, 40 працівників поліції та майже 30 одиниць спеціальної техніки.
Усі профільні служби докладають максимум зусиль для якнайшвидшого приборкання вогню. За наявною інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, вдень 31 травня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа на складі логістичної компанії, вогонь також охопив припарковані поруч автомобілі.
Як стало відомо згодом, ворожий дрон вщент спалив відділення №1 "Нової пошти", проте серед співробітників ніхто не постраждав. За словами міського голови Бориса Філатова, житлова забудова міста не зазнала пошкоджень.
Крім того, цієї ж ночі Росія здійснила масований повітряний напад на Україну, випустивши 229 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".
Ворожі повітряні цілі запускалися одночасно з семи різних напрямків. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 212 ворожих БПЛА.