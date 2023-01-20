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Не тільки танки. Мельник закликав Захід посилити Україну винищувачами та балістикою

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Берлін, П'ятниця 20 січня 2023 11:08
Не тільки танки. Мельник закликав Захід посилити Україну винищувачами та балістикою Фото: Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ (mfa gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні закликають союзників створити не лише танкову коаліцію для військової підтримки. Також країну необхідно посилити винищувачами і балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter
заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника.

"Україна сподівається на значний стрибок у постачанні зброї.Нам потрібна не тільки широка танкова коаліція наших ключових союзників, а й потужний союз щодо винищувачів з F-16, Tornado, Eurofighter і всіх бойових літаків, які наші західні партнери можуть поставити зараз. І нам потрібні балістичні ракети", - написав Мельник.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС запропонували Німеччині передати Україні винищувачі Tornadо.

Втім, як раніше пояснювали у Повітряних силах ЗСУ, в умовах повномасштабної війни з Росією наша країна потребує винищувачі типу F-16.

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