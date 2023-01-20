Не только танки. Мельник призвал Запад усилить Украину истребителями и баллистикой

В Украине призывают союзников создать не только танковую коалицию для военной поддержки. Также украинские силы необходимо усилить истребителями и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.

"Украина надеется на значительный скачок в поставках оружия. Нам нужна не только широкая танковая коалиция наших ключевых союзников, но и мощный союз по истребителям с F-16, Tornado, Eurofighter и всем боевым самолетам, которые наши западные партнеры могут поставить сейчас. И нам нужны баллистические ракеты", - написал Мельник.

Напомним, недавно МИД предложил Германии передать Украине истребители Tornadо.

Впрочем, как ранее объясняли в воздушных силах ВСУ, в условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16.

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