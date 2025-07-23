Только солнце и море: этим знакам Зодиака срочно нужен отдых на пляже

Есть люди, которым море нужно так же, как воздух - и это не случайность. Астрологи назвали знаки Зодиака, буквально созданные для пляжной жизни. Солнце, волны, песок и полная свобода - именно в такой атмосфере они расцветают и чувствуют себя на своем месте.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Телец обожает комфорт, красоту и приятные ощущения - именно то, что дарит пляжный отдых. Лежак под зонтиком, вкусный коктейль в руке и расслабленный ритм - идеальная формула счастья для этого знака.

Вода успокаивает его, а природа помогает восстановить энергию. Тельцы отдыхают по-королевски - никакой спешки, только удовольствие.

Рак

Море для Рака - это не просто отпуск, а настоящее место силы. Вода - его родная стихия, поэтому он быстро обретает внутреннюю гармонию у волн.

Рак любит уютные пляжи, романтические закаты и атмосферу эмоционального тепла. Лучший отдых для него - спокойствие, семья рядом и море на горизонте.

Лев

Пляж - это сцена, а Лев - ее главная звезда. Яркие купальники, стильные очки, роскошный загар - все, чтобы привлекать внимание и ловить восторженные взгляды.

Лев обожает активный и гламурный отдых: пляжные вечеринки, фотосессии на закате и веселье до утра. Его стихия - солнце, а значит - он всегда в своей тарелке под лучами на пляже.

Весы

Весы обладают тонким чувством эстетики, поэтому идеальный пляж для них - это не просто место, а атмосфера. Хорошие виды, уютные локации, стильная одежда и легкая музыка - они создают для себя отдых из Pinterest.

Весы обожают релакс с красивым антуражем, романтику и душевные разговоры у моря. Они знают, как превратить пляжный день в произведение искусства.