Не тільки снаряди. На атакованих складах у Брянській області були ракети та КАБи, - ЦПД

Згодом Генштабу ЗСУ підтвердив, що українські захисники атакували склади з боєприпасами. Це були склади 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

На ураженому об'єкті спалахнула пожежа, яка супроводжувалася детонацією. Станом на ранок загоряння у Брянській області не вдалося загасити.

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