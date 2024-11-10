Не только снаряды. На атакованных складах в Брянской области были ракеты и КАБы, - ЦПД

Позже Генштабу ВСУ подтвердил, что украинские защитники атаковали склады с боеприпасами. Это были склады 1060 центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

На пораженном объекте вспыхнул пожар, который сопровождался детонацией. По состоянию на утро возгорание в Брянской области не удалось потушить.

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