Не тільки смачні, а й корисні: 5 рецептів сезонних салатів для обіду чи вечері

Салати - це не лише про легкі перекуси, а й повноцінні страви, які можуть стати основою обіду або вечері. Вони поєднують у собі корисні інгредієнти, швидкість приготування та різноманіття смаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог та сімейного лікаря Катерини Єжової.
Інгредієнти:
Спочатку нарізаємо кубиками огірок, куряче філе та яйця. Додаємо в миску також горошок.
Після цього для заправки змішуємо йогурт, соєвий соус, гірчицю і заправляємо салат.
Інгредієнти:
Листя салату викладіть в тарілку. Далі огірок поріжте довгими слайсами, покрадіть в нього сир, скрутіть трубочкою і викладіть на салат.
Рибу теж наріжте слайсами і закрутіть у трубочку. Помідори розріжте навпіл і до додайте у миску.
Для заправки змішайте оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік.
Інгредієнти:
На початку яйце та огірок нарізаємо кубиками. Броколі потрібно відварити і нарізати суцвіття будь-якими шматочками.
З'єднайте йогурт та гірчицю і заправте салат.
Інгредієнти:
Попередньо обсмажуємо куряче філе, яке нарізане шматочками зі спеціями для мʼяса, сіллю та перцем. Далі злегка підсмажуємо нарізаний перець та кабачок, додаємо в овочі прованські трави.
У миску викладаємо мікс-салат, нарізані чері, кукурудзу та тонку нарізану цибулю.
Все змішуємо і заправляємо йогуртом та оливковою олією.
Інгредієнти:
Спочатку потрібно підсмажити креветки зі спеціями і часником. В тарілку викладаємо руколу та додаємо нарізані помідори чері.
Авокадо та персик ріжемо великими кубиками і теж додаємо разом з креветками у миску.
Для заправки змішайте олію та бальзамічний соус.
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