Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина

Салаты - это не только о легких перекусах, но и полноценные блюда, которые могут стать основой обеда или ужина. Они сочетают в себе полезные ингредиенты, скорость приготовления и разнообразие вкусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и семейного врача Екатерины Ежовой.
Ингредиенты:
Сначала нарезаем кубиками огурец, куриное филе и яйца. Добавляем в миску также горошек.
После этого для заправки смешиваем йогурт, соевый соус, горчицу и заправляем салат.
Ингредиенты:
Листья салата выложите в тарелку. Далее огурец порежьте длинными слайсами, покрошите в него сыр, сверните трубочкой и выложите на салат.
Рыбу тоже нарежьте слайсами и закрутите в трубочку. Помидоры разрежьте пополам и добавьте в миску.
Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок.
Ингредиенты:
В начале яйцо и огурец нарезаем кубиками. Брокколи нужно отварить и нарезать соцветия любыми кусочками.
Соедините йогурт и горчицу и заправьте салат.
Ингредиенты:
Предварительно обжариваем куриное филе, которое нарезано кусочками со специями для мяса, солью и перцем. Далее слегка поджариваем нарезанный перец и кабачок, добавляем в овощи прованские травы.
В миску выкладываем микс-салат, нарезанные черри, кукурузу и тонко нарезанный лук.
Все смешиваем и заправляем йогуртом и оливковым маслом.
Ингредиенты:
Сначала нужно поджарить креветки со специями и чесноком. В тарелку выкладываем рукколу и добавляем нарезанные помидоры черри.
Авокадо и персик режем крупными кубиками и тоже добавляем вместе с креветками в миску.
Для заправки смешайте масло и бальзамический соус.
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