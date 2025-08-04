Не только вкусные, но и полезные: 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина

Салат с куриным филе и горошком

Ингредиенты:

огурец - 1 большой

куриное филе - 1 шт.

вареные куриные яйца - 3 шт.

консервированный горох - 1 банка

греческий йогурт - 4 ст.л

соевый соус - 1 ст.л

дижонская горчица - 1 ст.л

Сначала нарезаем кубиками огурец, куриное филе и яйца. Добавляем в миску также горошек.

После этого для заправки смешиваем йогурт, соевый соус, горчицу и заправляем салат.

Салат с куриным филе и горошком (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с красной рыбой и крем-сыром

Ингредиенты:

микс-салат

огурец - 1 шт.

крем-сыр - 1 ч.л

красная рыба - 100-150 г

помидоры черри

оливковое масло - 1 ст.л

лимонный сок - 1 ч.л

соевый соус - 1 ст.л

Листья салата выложите в тарелку. Далее огурец порежьте длинными слайсами, покрошите в него сыр, сверните трубочкой и выложите на салат.

Рыбу тоже нарежьте слайсами и закрутите в трубочку. Помидоры разрежьте пополам и добавьте в миску.

Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и лимонный сок.

Салат с красной рыбой и крем сыром (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с яйцом и брокколи

Ингредиенты:

яйцо - 4 шт.

огурец - 1 шт.

брокколи - соцветия 1 овоща

греческий йогурт - 3 ст.л

французская горчица - 1 ст.л

В начале яйцо и огурец нарезаем кубиками. Брокколи нужно отварить и нарезать соцветия любыми кусочками.

Соедините йогурт и горчицу и заправьте салат.

Салат с яйцом и брокколи (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с куриным филе и жареными овощами

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

кабачок - 1 небольшой

болгарский перец - половинка

микс-салат

помидоры черри

консервированная кукуруза - половина банки

красный лук - половинка

греческий йогурт - 3 ст.л

оливковое масло - 1 ч.л

Предварительно обжариваем куриное филе, которое нарезано кусочками со специями для мяса, солью и перцем. Далее слегка поджариваем нарезанный перец и кабачок, добавляем в овощи прованские травы.

В миску выкладываем микс-салат, нарезанные черри, кукурузу и тонко нарезанный лук.

Все смешиваем и заправляем йогуртом и оливковым маслом.

Салат с куриным филе и жареными овощами (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат с креветками и персиком

Ингредиенты:

креветки - 200 г

руккола

помидоры черри

авокадо - половинка

оливковое масло - 1- ст.л

бальзамический соус - по вкусу

персик или манго - 1 шт.

Сначала нужно поджарить креветки со специями и чесноком. В тарелку выкладываем рукколу и добавляем нарезанные помидоры черри.

Авокадо и персик режем крупными кубиками и тоже добавляем вместе с креветками в миску.

Для заправки смешайте масло и бальзамический соус.

Салат с креветками и персиком (фото: (фото: instagram.com/dr.yezhova)