Не тільки "шахеди". У Генштабі повідомили про знищення російського безпілотника ZALA

"Українські військові збили один безпілотник типу ZALA", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що також українські бійці знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу "Шахед-136".

ZALA

Марка російських безпілотних літальних апаратів, що виробляється іжевською компанією "ZALA AERO GROUP". В основному мають малі габарити, але є і модель літака з розмахом крила 6 м і дальністю польоту до 120 км.

Побудовано за аеродинамічною схемою "літаюче крило". Призначені для спостереження в широкому діапазоні метеоумов підстилаючої поверхні (в тому числі складного рельєфу місцевості і водної поверхні), визначення ступеня завданих збитків, виявлення вибухових пристроїв, скидання невеликих вантажів, прикордонного контролю, виявлення нафтових розливів, обстеження стану ЛЕП і трубопроводів, моніторингу пожеж, повеней та інших стихійних лих.