Не только "шахеды". В Генштабе сообщили об уничтожении российского беспилотника ZALA

Украинские военные в сутки уничтожили один российский беспилотник ZALA
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Украинские военные сбили один беспилотник типа ZALA", - говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что также украинские бойцы уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136".
ZALA
Марка российских беспилотных летательных аппаратов, производимая ижевской компанией "ZALA AERO GROUP". В основном имеют малые габариты, но есть модель самолета с размахом крыла 6 м и дальностью полета до 120 км.
Построен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Предназначены для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности (в том числе сложного рельефа местности и водной поверхности), определения степени нанесенного ущерба, обнаружения взрывных устройств, сброса небольших грузов, пограничного контроля, обнаружения нефтяных разливов, обследования состояния ЛЭП и трубопроводов, мониторинг наводнений и других стихийных бедствий.
Напомним, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Это может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.
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