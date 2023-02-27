RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только "шахеды". В Генштабе сообщили об уничтожении российского беспилотника ZALA

Фото: ZALA (wikinews org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные в сутки уничтожили один российский беспилотник ZALA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Украинские военные сбили один беспилотник типа ZALA", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что также украинские бойцы уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136".

ZALA

Марка российских беспилотных летательных аппаратов, производимая ижевской компанией "ZALA AERO GROUP". В основном имеют малые габариты, но есть модель самолета с размахом крыла 6 м и дальностью полета до 120 км.

Построен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Предназначены для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности (в том числе сложного рельефа местности и водной поверхности), определения степени нанесенного ущерба, обнаружения взрывных устройств, сброса небольших грузов, пограничного контроля, обнаружения нефтяных разливов, обследования состояния ЛЭП и трубопроводов, мониторинг наводнений и других стихийных бедствий.

Напомним, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Россия начала активнее использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Это может быть связано с поставкой Украине Switchblade 600.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныПВОГенштаб ВСУВойна в Украине