"Сенс Банк" мають приватизувати цього року без жодних затримок, - Зеленський
"Сенс Банк" має бути приватизований цього року без жодних затримок. Також держава потребує лібералізації банківської сфери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Приватизація "Сенс Банку"
Державні банки потребують лібералізації та розширення підприємницьких можливостей.
За словами президента, питання "Сенс Банку" вже вирішене, і процес його продажу не можна відкладати.
"Що стосується "Сенс Банку", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", - наголосив глава держави.
Вимоги до уряду
Глава держави закликав Кабінет Міністрів прискорити вирішення проблем, що стримують економічний розвиток країни та зменшують доходи бюджету.
Уряд має забезпечити необхідні результати.
"Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету", - додав Зеленський.
Справа "Сенс банку"
Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ Данило Гетманцев розкритикував Національний банк через ситуацію з "Сенс Банком". За його словами, регулятор системно не помічав корупційних схем, які роками обслуговували нелегальний гральний бізнес.
На тлі цих подій в Україні активно готуються до змін у регулюванні азартних ігор. Зокрема, у Мінцифрі вже розкрили деталі реформи грального бізнесу, яка передбачає запровадження цифрового контролю та єдиної податкової ставки.
Крім того, правоохоронні органи продовжують боротьбу з тіньовими казино. Нещодавно Офіс генпрокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд гривень, яку організували українці разом із громадянами РФ.