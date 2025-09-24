ua en ru
Не тільки санкції ЄС. Трамп розуміє, що на Путіна потрібен більший тиск, - Зеленський

Середа 24 вересня 2025 05:20
UA EN RU
Не тільки санкції ЄС. Трамп розуміє, що на Путіна потрібен більший тиск, - Зеленський Фото: глава Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У президента США Дональда Трампа є розуміння, що для завершення війни в Україні потрібен більший тиск РФ, ніж лише санкції від Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Зокрема, ведучий нагадав той факт, що у вівторок Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. У зв'язку з ним він спитав, чи взяв президент США зобов'язання посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб завершить війну. Український лідер сказав наступне:

"Так, президент Трамп розуміє, що нам потрібен більший тиск на нього. Недостатньо тиску з боку Європи, вони наші партнери, але цього замало", - заявив глава держави.

Він зазначив, що потрібен тиск на енергетичну мережу, фінансову та банківську систему РФ тощо.

"Ми говорили про це детально й розраховуємо на санкції з боку США", - резюмував Зеленський.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння Трампа не безмежне і він має можливість і варіанти ввести санкції проти Росії, якщо та не завершить війну.

Крім того, він підкреслив, що президент США має все для продажу оборонного і наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися.

Також відзначимо, що нещодавно і сам Трамп говорив, що його терпіння закінчується і США можуть сильно вдарити по Росії санкціями. За його словами, під ударом може бути російська нафта і банки.

Водночас варто згадати, що Трамп нещодавно виставив умову для введення санкцій. Він говорив, що готовий до нових заходів, але тільки якщо країни-члени НАТО перестануть купувати російську нафту.

