Не тільки санкції ЄС. Трамп розуміє, що на Путіна потрібен більший тиск, - Зеленський

У президента США Дональда Трампа є розуміння, що для завершення війни в Україні потрібен більший тиск РФ, ніж лише санкції від Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

Зокрема, ведучий нагадав той факт, що у вівторок Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. У зв'язку з ним він спитав, чи взяв президент США зобов'язання посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб завершить війну. Український лідер сказав наступне:

"Так, президент Трамп розуміє, що нам потрібен більший тиск на нього. Недостатньо тиску з боку Європи, вони наші партнери, але цього замало", - заявив глава держави.

Він зазначив, що потрібен тиск на енергетичну мережу, фінансову та банківську систему РФ тощо.

"Ми говорили про це детально й розраховуємо на санкції з боку США", - резюмував Зеленський.