Не только санкции ЕС. Трамп понимает, что на Путина нужно большее давление, - Зеленский

Среда 24 сентября 2025 05:20
Не только санкции ЕС. Трамп понимает, что на Путина нужно большее давление, - Зеленский Фото: глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

У президента США Дональда Трампа есть понимание, что для завершения войны в Украине нужно большее давление РФ, чем только санкции от Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В частности, ведущий напомнил тот факт, что во вторник Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке. В связи с ним он спросил, взял ли президент США обязательства усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы завершит войну. Украинский лидер сказал следующее:

"Да, президент Трамп понимает, что нам нужно большее давление на него. Недостаточно давления со стороны Европы, они наши партнеры, но этого мало", - заявил глава государства.

Он отметил, что нужно давление на энергетическую сеть, финансовую и банковскую систему РФ и тому подобное.

"Мы говорили об этом подробно и рассчитываем на санкции со стороны США", - резюмировал Зеленский.

Санкции США против РФ

Напомним, на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение Трампа не безгранично и он имеет возможность и варианты ввести санкции против России, если та не завершит войну.

Кроме того, он подчеркнул, что президент США имеет все для продажи оборонительного и наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься.

Также отметим, что недавно и сам Трамп говорил, что его терпение заканчивается и США могут сильно ударить по России санкциями. По его словам, под ударом может быть российская нефть и банки.

В то же время стоит упомянуть, что Трамп недавно выставил условие для введения санкций. Он говорил, что готов к новым мерам, но только если страны-члены НАТО перестанут покупать российскую нефть.

Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
