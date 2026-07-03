Не тільки патріотизм: чому українці дедалі частіше відмовляються від виїзду за кордон

Головне: Зниження міграційних намірів: Кількість українців, які розглядають можливість виїзду за кордон ради тимчасового захисту, суттєво зменшилася.

Кількість українців, які розглядають можливість виїзду за кордон ради тимчасового захисту, суттєво зменшилася. Нова мотивація залишатися: Рішення не виїжджати дедалі більше базується на практичних речах: якості життя вдома, соціальній згуртованості та наявності власного житла.

Рішення не виїжджати дедалі більше базується на практичних речах: якості життя вдома, соціальній згуртованості та наявності власного житла. Чинники виїзду та роль дітей: Головними стимулами до еміграції залишаються безпека, фінансові труднощі та виїзд родичів. Найчастіше про переїзд думають батьки дітей.

Головними стимулами до еміграції залишаються безпека, фінансові труднощі та виїзд родичів. Найчастіше про переїзд думають батьки дітей. Погляди на переговори: На тлі втоми зростає запит на дипломатію.

На тлі втоми зростає запит на дипломатію. Песимізм щодо термінів: 43% респондентів прогнозують, що активна війна триватиме ще багато років.

Все менше українців планують виїжджати

За даними дослідження, частка українців, які розглядають можливість виїзду за кордон для отримання тимчасового захисту, зменшилася з 41% у 2024 році до 33% у 2026-му.

Соціологи зазначають, що найбільше про повторний виїзд замислюються українці, які вже виїжджали за кордон після початку повномасштабної війни, але згодом повернулися в Україну. Таких виявилося 45%.

Натомість найменше міграційних намірів мають люди, які за весь час війни взагалі не залишали свого постійного місця проживання.

Що може змусити українців залишити країну

Найважливішим чинником, який спонукає до виїзду, залишається питання безпеки та виживання.

Водночас дедалі більшого значення набуває якість життя. Якщо у 2024 році цей фактор називали важливим 62% опитаних, то зараз - вже 66%.

Також зросла роль фінансових труднощів - із 53% до 59%.

Ще одним фактором, який впливає на бажання виїхати, є переїзд друзів і родичів за кордон. За два роки значущість цього чинника зросла з 31% до 38%.

Батьки частіше замислюються про переїзд через дітей

Дослідження показало, що на міграційні наміри суттєво впливає наявність дітей, однак вирішальне значення має їхній вік.

Найчастіше про виїзд замислюються батьки дітей віком 4-6 років та 13-17 років.

Соціологи пояснюють це прагненням забезпечити дітям безпечне навчання перед початком школи або вступом до закладів вищої освіти.



Що впливає на рішення українців про виїзд за кордон? (інфографіка: Gradus)

Чому українці залишаються вдома

Попри війну, рішення залишитися в Україні дедалі частіше ґрунтується на практичних причинах.

Найважливішими факторами стали якість життя (66%) та соціальна згуртованість (65%).

Для жінок особливо важливими є можливість забезпечити нормальні умови для сім'ї та наявність власного житла - цей фактор назвали 68% опитаних проти 64% чоловіків.

Водночас патріотичні мотиви, хоча й залишаються важливими, виявилися найменш впливовими серед основних причин залишатися в Україні - їх назвали 52% респондентів.

Як українці оцінюють майбутнє країни

Майже половина опитаних (45%) вважає, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку. Позитивно оцінюють нинішній вектор розвитку лише 36%.

Головними внутрішніми проблемами українці назвали війну (88%) та корупцію в державних інституціях (74%).

Водночас прогнози щодо завершення війни стали більш песимістичними. Так, 43% респондентів вважають, що активні бойові дії триватимуть ще багато років, а ще 34% не змогли спрогнозувати можливі терміни їх завершення.



Який сценарій закінчення війни бачать українці? (інфографіка: Gradus)

На цьому тлі зростає підтримка переговорного шляху завершення війни. Пошук компромісу підтримують 57% опитаних, а 66% загалом схвалюють проведення переговорів. Водночас 67% респондентів вважають саме переговорний сценарій найбільш реалістичним способом досягнення миру.