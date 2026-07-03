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Не тільки патріотизм: чому українці дедалі частіше відмовляються від виїзду за кордон

17:12 03.07.2026 Пт
4 хв
Наявність дітей значно впливає на рішення виїхати за кордон
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Біженці із України в Польщі (Getty Images)

Частка українців, які замислюються над тимчасовим виїздом за кордон, за останні два роки помітно скоротилася. Водночас рішення залишитися дедалі частіше пояснюють не лише патріотизмом, а й практичними міркуваннями - якістю життя, наявністю житла та близьких поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження компанії Gradus.

Головне:

  • Зниження міграційних намірів: Кількість українців, які розглядають можливість виїзду за кордон ради тимчасового захисту, суттєво зменшилася.
  • Нова мотивація залишатися: Рішення не виїжджати дедалі більше базується на практичних речах: якості життя вдома, соціальній згуртованості та наявності власного житла.
  • Чинники виїзду та роль дітей: Головними стимулами до еміграції залишаються безпека, фінансові труднощі та виїзд родичів. Найчастіше про переїзд думають батьки дітей.
  • Погляди на переговори: На тлі втоми зростає запит на дипломатію.
  • Песимізм щодо термінів: 43% респондентів прогнозують, що активна війна триватиме ще багато років.

Все менше українців планують виїжджати

За даними дослідження, частка українців, які розглядають можливість виїзду за кордон для отримання тимчасового захисту, зменшилася з 41% у 2024 році до 33% у 2026-му.

Соціологи зазначають, що найбільше про повторний виїзд замислюються українці, які вже виїжджали за кордон після початку повномасштабної війни, але згодом повернулися в Україну. Таких виявилося 45%.

Натомість найменше міграційних намірів мають люди, які за весь час війни взагалі не залишали свого постійного місця проживання.

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Що може змусити українців залишити країну

Найважливішим чинником, який спонукає до виїзду, залишається питання безпеки та виживання.

Водночас дедалі більшого значення набуває якість життя. Якщо у 2024 році цей фактор називали важливим 62% опитаних, то зараз - вже 66%.

Також зросла роль фінансових труднощів - із 53% до 59%.

Ще одним фактором, який впливає на бажання виїхати, є переїзд друзів і родичів за кордон. За два роки значущість цього чинника зросла з 31% до 38%.

Батьки частіше замислюються про переїзд через дітей

Дослідження показало, що на міграційні наміри суттєво впливає наявність дітей, однак вирішальне значення має їхній вік.

Найчастіше про виїзд замислюються батьки дітей віком 4-6 років та 13-17 років.

Соціологи пояснюють це прагненням забезпечити дітям безпечне навчання перед початком школи або вступом до закладів вищої освіти.


Що впливає на рішення українців про виїзд за кордон? (інфографіка: Gradus)

Чому українці залишаються вдома

Попри війну, рішення залишитися в Україні дедалі частіше ґрунтується на практичних причинах.

Найважливішими факторами стали якість життя (66%) та соціальна згуртованість (65%).

Для жінок особливо важливими є можливість забезпечити нормальні умови для сім'ї та наявність власного житла - цей фактор назвали 68% опитаних проти 64% чоловіків.

Водночас патріотичні мотиви, хоча й залишаються важливими, виявилися найменш впливовими серед основних причин залишатися в Україні - їх назвали 52% респондентів.

Як українці оцінюють майбутнє країни

Майже половина опитаних (45%) вважає, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямку. Позитивно оцінюють нинішній вектор розвитку лише 36%.

Головними внутрішніми проблемами українці назвали війну (88%) та корупцію в державних інституціях (74%).

Водночас прогнози щодо завершення війни стали більш песимістичними. Так, 43% респондентів вважають, що активні бойові дії триватимуть ще багато років, а ще 34% не змогли спрогнозувати можливі терміни їх завершення.


Який сценарій закінчення війни бачать українці? (інфографіка: Gradus)

На цьому тлі зростає підтримка переговорного шляху завершення війни. Пошук компромісу підтримують 57% опитаних, а 66% загалом схвалюють проведення переговорів. Водночас 67% респондентів вважають саме переговорний сценарій найбільш реалістичним способом досягнення миру.

Раніше РБК-Україна розповідало, що серед українських біженців за кордоном змінюються настрої щодо повернення додому. За словами комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті, нині приблизно половина українців планує повернутися після війни, тоді як інші пов'язують своє майбутнє з країнами, які їх прихистили.

Також ми писали, що в окремих країнах Європи посилюються дискусії щодо скорочення підтримки українських біженців. Майкл О'Флаерті заявив, що зменшення соціальної допомоги, житлових програм і поширення антиіммігрантської риторики можуть посилювати тиск на українців, однак наголосив, що держави мають і надалі забезпечувати їм належний захист.

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