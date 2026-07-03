Не только патриотизм: почему украинцы все чаще отказываются от выезда за границу

Главное: Снижение миграционных намерений: Количество украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу ради временной защиты, существенно уменьшилось.

Количество украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу ради временной защиты, существенно уменьшилось. Новая мотивация оставаться: Решение не уезжать все больше базируется на практических вещах: качестве жизни дома, социальной сплоченности и наличия собственного жилья.

Решение не уезжать все больше базируется на практических вещах: качестве жизни дома, социальной сплоченности и наличия собственного жилья. Факторы выезда и роль детей: Главными стимулами к эмиграции остаются безопасность, финансовые трудности и выезд родственников. Чаще о переезде думают родители детей.

Главными стимулами к эмиграции остаются безопасность, финансовые трудности и выезд родственников. Чаще о переезде думают родители детей. Взгляды на переговоры: На фоне усталости растет запрос на дипломатию.

На фоне усталости растет запрос на дипломатию. Пессимизм по срокам: 43% респондентов прогнозируют, что активная война будет продолжаться еще много лет.

Все меньше украинцев планируют уезжать

По данным исследования, доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу для получения временной защиты, уменьшилась с 41% в 2024 году до 33% в 2026 году.

Социологи отмечают, что больше о повторном выезде задумываются украинцы, которые уже выезжали за границу после начала полномасштабной войны, но впоследствии вернулись в Украину. Таких оказалось 45%.

Меньше всего миграционных намерений имеют люди, которые за все время войны вообще не покидали своего постоянного места жительства.

Что может заставить украинцев покинуть страну

Важнейшим фактором, побуждающим к выезду, остается вопрос безопасности и выживания .

В то же время все большее значение приобретает качество жизни. Если в 2024 году этот фактор называли важным 62% опрошенных, то сейчас - уже 66%.

Также возросла роль финансовых трудностей - с 53% до 59%.

Еще одним фактором, влияющим на желание уехать, является переезд друзей и родственников за границу. За два года значимость этого фактора выросла с 31 до 38%.

Родители чаще задумываются о переезде из-за детей

Исследование показало, что на миграционные намерения оказывает существенное влияние наличие детей, однако решающее значение имеет их возраст.

Чаще о выезде задумываются родители детей 4-6 лет и 13-17 лет.

Социологи объясняют это стремлением обеспечить детям безопасное обучение перед началом школы или поступлением в высшие учебные заведения.



Что влияет на решение украинцев о выезде за границу? (инфографика: Gradus)

Почему украинцы остаются дома

Несмотря на войну, решение остаться в Украине все чаще основывается на практических причинах.

Важнейшими факторами стали качество жизни (66%) и социальная сплоченность (65%).

Для женщин особенно важны возможность обеспечить нормальные условия для семьи и наличие собственного жилья - этот фактор назвали 68% опрошенных против 64% мужчин.

В то же время, патриотические мотивы, хотя и остаются важными, оказались наименее влиятельными среди основных причин оставаться в Украине - их назвали 52% респондентов.

Как украинцы оценивают будущее страны

Почти половина опрошенных (45%) считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Положительно оценивают нынешний вектор развития всего 36%.

Главными внутренними проблемами украинцы назвали войну (88%) и коррупцию в государственных институциях (74%).

В то же время прогнозы по завершению войны стали пессимистичнее. Так, 43% респондентов считают, что активные боевые действия продлятся еще много лет, а еще 34% не смогли спрогнозировать возможные сроки их завершения.



Какой сценарий окончания войны видят украинцы? (инфографика: Gradus)

На этом фоне растет поддержка переговорного пути завершения войны. Поиск компромисса поддерживают 57% опрошенных, а 66% в целом одобряют проведение переговоров. В то же время, 67% респондентов считают именно переговорный сценарий наиболее реалистичным способом достижения мира.