Не только патриотизм: почему украинцы все чаще отказываются от выезда за границу

Доля украинцев, которые задумываются о временном выезде за границу, за последние два года заметно сократилась. В то же время, решение остаться все чаще объясняют не только патриотизмом, но и практическими соображениями - качеством жизни, наличием жилья и близких рядом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование компании Gradus.
Главное:
По данным исследования, доля украинцев, рассматривающих возможность выезда за границу для получения временной защиты, уменьшилась с 41% в 2024 году до 33% в 2026 году.
Социологи отмечают, что больше о повторном выезде задумываются украинцы, которые уже выезжали за границу после начала полномасштабной войны, но впоследствии вернулись в Украину. Таких оказалось 45%.
Меньше всего миграционных намерений имеют люди, которые за все время войны вообще не покидали своего постоянного места жительства.
Важнейшим фактором, побуждающим к выезду, остается вопрос безопасности и выживания .
В то же время все большее значение приобретает качество жизни. Если в 2024 году этот фактор называли важным 62% опрошенных, то сейчас - уже 66%.
Также возросла роль финансовых трудностей - с 53% до 59%.
Еще одним фактором, влияющим на желание уехать, является переезд друзей и родственников за границу. За два года значимость этого фактора выросла с 31 до 38%.
Исследование показало, что на миграционные намерения оказывает существенное влияние наличие детей, однако решающее значение имеет их возраст.
Чаще о выезде задумываются родители детей 4-6 лет и 13-17 лет.
Социологи объясняют это стремлением обеспечить детям безопасное обучение перед началом школы или поступлением в высшие учебные заведения.
Что влияет на решение украинцев о выезде за границу? (инфографика: Gradus)
Несмотря на войну, решение остаться в Украине все чаще основывается на практических причинах.
Важнейшими факторами стали качество жизни (66%) и социальная сплоченность (65%).
Для женщин особенно важны возможность обеспечить нормальные условия для семьи и наличие собственного жилья - этот фактор назвали 68% опрошенных против 64% мужчин.
В то же время, патриотические мотивы, хотя и остаются важными, оказались наименее влиятельными среди основных причин оставаться в Украине - их назвали 52% респондентов.
Почти половина опрошенных (45%) считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Положительно оценивают нынешний вектор развития всего 36%.
Главными внутренними проблемами украинцы назвали войну (88%) и коррупцию в государственных институциях (74%).
В то же время прогнозы по завершению войны стали пессимистичнее. Так, 43% респондентов считают, что активные боевые действия продлятся еще много лет, а еще 34% не смогли спрогнозировать возможные сроки их завершения.
Какой сценарий окончания войны видят украинцы? (инфографика: Gradus)
На этом фоне растет поддержка переговорного пути завершения войны. Поиск компромисса поддерживают 57% опрошенных, а 66% в целом одобряют проведение переговоров. В то же время, 67% респондентов считают именно переговорный сценарий наиболее реалистичным способом достижения мира.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что среди украинских беженцев за границей меняются настроения по возвращению домой. По словам комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти, сейчас примерно половина украинцев планирует вернуться после войны, тогда как другие связывают свое будущее с приютившими их странами.
Также мы писали, что в отдельных странах Европы ужесточаются дискуссии о сокращении поддержки украинских беженцев. Майкл О'Флаэрти заявил, что уменьшение социальной помощи, жилищных программ и распространение антииммигрантской риторики могут усиливать давление на украинцев, однако подчеркнул, что государства должны и дальше обеспечивать им надлежащую защиту.