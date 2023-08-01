Тільки за паролем. Як поповнити картку через термінал з 1 серпня (інструкція)

Внести готівку на карту через термінал тепер можна лише за смс-паролем. Від 1 серпня Нацбанк посилив контроль за поповненням банківських рахунків в Україні. Проте нові правила для терміналів стосуються не всіх грошових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Інструкція для поповнення карти через термінал за новими правилами на екрані терміналу необхідно ввести номер свого мобільного телефону;

дочекатися телефонного дзвінка чи смс, у якому буде вказано одноразовий пароль;

ввести цей пароль на екрані терміналу, що означатиме згоду на виконання платежу;

отримати квитанцію. Коли пароль не потрібен Нові вимоги не стосуються багатьох популярних платіжних операцій, які українці здійснюють через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Пароль не потрібно зазначати при здійсненні комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона). Також додаткова верифікація не потрібна для оплати транспортних послуг: купівля залізничних квитків (включно з приміськими),

оплата проїзду у міському та приміському транспорті (оплата електронних квитків для проїзду у такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті. Сплатити податки, штрафи, адміністративні послуги, збори та інші платежі до бюджету все ще можна буде без пароля.