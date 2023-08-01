Только по паролю. Как пополнить карту через терминал с 1 августа (инструкция)
Внести наличные на карту через терминал теперь можно только по смс-паролю. С 1 августа Нацбанк ужесточил контроль за пополнением банковских счетов в Украине. Однако новые правила для терминалов касаются не всех денежных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Инструкция для пополнения карты через терминал по новым правилам
- на экране терминала необходимо ввести номер своего мобильного телефона;
- дождаться телефонного звонка или смс, в котором будет указан одноразовый пароль;
- ввести этот пароль на экране терминала, что будет означать согласие на выполнение платежа;
- получить квитанцию.
Когда пароль не нужен
Новые требования не касаются многих популярных платежных операций, которые украинцы совершают через ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания).
Пароль не нужно указывать при проведении коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана).
Также дополнительная верификация не нужна для оплаты транспортных услуг:
- покупке железнодорожных билетов (включая пригородные),
- оплате проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплате маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнении проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте.
Оплатить налоги, штрафы, административных услуги, сборы и других платежи в бюджет также все еще можно без пароля.
Напомним, мобильные операторы Украины предупредили об изменении правил пополнения счета через терминалы с 1 августа.
Ранее сообщалось, Национальный банк ввел усиленный контроль за обменом валют из-за отказа банков и обменных пунктов принимать у клиентов старые или изношенные купюры. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.