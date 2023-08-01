Только по паролю. Как пополнить карту через терминал с 1 августа (инструкция)

Внести наличные на карту через терминал теперь можно только по смс-паролю. С 1 августа Нацбанк ужесточил контроль за пополнением банковских счетов в Украине. Однако новые правила для терминалов касаются не всех денежных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Инструкция для пополнения карты через терминал по новым правилам на экране терминала необходимо ввести номер своего мобильного телефона;

дождаться телефонного звонка или смс, в котором будет указан одноразовый пароль;

ввести этот пароль на экране терминала, что будет означать согласие на выполнение платежа;

получить квитанцию. Когда пароль не нужен Новые требования не касаются многих популярных платежных операций, которые украинцы совершают через ПТКС ( программно-технический комплекс самообслуживания). Пароль не нужно указывать при проведении коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана). Также дополнительная верификация не нужна для оплаты транспортных услуг: покупке железнодорожных билетов (включая пригородные),

оплате проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплате маршрутных пассажирских перевозок;

пополнении проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте. Оплатить налоги, штрафы, административных услуги, сборы и других платежи в бюджет также все еще можно без пароля.