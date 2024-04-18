Не тільки Нідерланди хочуть купити Patriot для України. Кулеба відкрив таємницю

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", - наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що те, що Нідерланди публічно заявили про готовність придбати батарею Patriot - це важливий момент.

Однак, на думку Кулеби, не менш важливо і те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не треба прикриватися потребою натівських стандартів.

"По суті, коли деякі країни НАТО нам кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандарту НАТО за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне", - підкреслив міністр.

