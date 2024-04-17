ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг - країнам НАТО: між власними потребами і допомогою Україні вибирайте Україну

Середа 17 квітня 2024 17:55
UA EN RU
Столтенберг - країнам НАТО: між власними потребами і допомогою Україні вибирайте Україну Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Країнам-членам НАТО обираючи між допомогою Україні та власним озброєнням "треба вибирати Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції з прем'єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

За його словами, необхідно зосередитись на протиповітряній обороні та артилерійських снарядах в продовження чеської ініціативи. Він також заявив, що у короткостроковій перспективі може виникнути конфлікт між досягненням усіх цілей і наданням того, що зараз потрібно Україні.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", - сказав Столтенберг.

Він зокрема згадав про Данію, яка вирішила передати Україні всі свої артилерійські системи, та водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

НАТО готується до можливих ескалацій зі сторони РФ

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.

Також президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-учасниць НАТО лист, у якому він вказує на свою пропозицію збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг НАТО Війна в Україні
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США