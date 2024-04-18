Не только Нидерланды хотят купить Patriot для Украины. Кулеба открыл тайну

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды - не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что то, что Нидерланды публично заявили о готовности приобрести батарею Patriot - это важный момент.

Однако, по мнению Кулебы, не менее важно и то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не следует прикрываться потребностью натовских стандартов.

"По сути, когда некоторые страны НАТО нам говорят, что не могут передать батарею, потому что не будут соответствовать стандарту НАТО по количеству имеющихся батарей, а генсек им говорит, не прикрывайтесь этим, а отдайте то, что нужно Украине, потому что это сейчас главное" , – подчеркнул министр.