Не тільки Мексиканська. Трамп хоче перейменувати ще одну затоку

США перейменують Перську затоку на Аравійську. Про це президент Дональд Трамп планує оголосити під час візиту в країну наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Так, арабські країни наполягали на зміні географічної назви водойми біля південного узбережжя Ірану. Чиновники США говорили про це журналістам на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання.

"Трамп може змінити назву в офіційних цілях США, але він не може диктувати, як його називатиме решта світу", - зазначають журналісти.

Поїздка Трампа в Саудівську Аравію

Крім Саудівської Аравії, Трамп також збирається відвідати Доху, Катар і Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів, які також розташовані в затоці.

Як уточнює видання, спочатку запланована як перша поїздка Трампа за кордон з моменту його вступу на посаду 20 січня, вона відбувається на тлі спроб Трампа зблизитися з країнами Перської затоки, оскільки він шукає їхні фінансові інвестиції у США та підтримку в регіональних конфліктах, включно з розв'язанням війни Ізраїлю і ХАМАС у секторі Газа та обмеженням просувної ядерної програми Ірану.

Президент США також має значні фінансові зв'язки з країнами через свій особистий бізнес.

Історія питання

Перська затока широко відома під цією назвою з XVI століття, хоча в багатьох країнах Близького Сходу домінує використання назв "Аравійська затока". Уряд Ірану - колишньої Персії - пригрозив подати до суду на Google у 2012 році через рішення компанії взагалі не позначати водойму на своїх картах.

На картах Google Maps у США водойма позначена як Перська затока (Аравійська затока). На картах Apple Maps вказано тільки Перську затоку.

Американські військові у своїх заявах і на публікованих зображеннях протягом багатьох років в односторонньому порядку називають Перську затоку Аравійською затокою.

Назва водойми стала проблемою для іранців, які сприймають довгу історію своєї країни як Перської імперії. Сварка виникла 2017 року під час першого терміну Трампа, коли він використовував назву Перська затока для водного шляху. Президент Ірану в той час Хасан Рухані припустив, що Трампу потрібно "вивчати географію".

"Усі знали, що дружба Трампа продається тому, хто більше заплатить. Тепер ми знаємо, що його географія теж", - написав у той час у мережі міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.