Не только Мексиканский. Трамп хочет переименовать еще один залив

США переименуют Персидский залив на Аравийский. Об этом президент Дональд Трамп планирует объявить во время визита в страну на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Так, а рабские страны настаивали на изменении географического названия водоема у южного побережья Ирана. Чиновники США говорили об этом журналистам на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы.

"Трамп может изменить название в официальных целях США, но он не может диктовать, как его будет называть остальной мир", - отмечают журналисты.

Поездка Трампа в Саудовскую Аравию

Помимо Саудовской Аравии, Трамп также собирается посетить Доху, Катар и Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, которые также находятся в заливе.

Как уточняет издание, первоначально запланированная как первая поездка Трампа за рубеж с момента его вступления в должность 20 января, она происходит на фоне попыток Трампа сблизиться со странами Персидского залива, поскольку он ищет их финансовые инвестиции в США и поддержку в региональных конфликтах, включая разрешение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа и ограничение продвигающейся ядерной программы Ирана.

Президент США также имеет значительные финансовые связи со странами через свой личный бизнес.

История вопроса

Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока доминирует использование названий "Аравийский залив". Правительство Ирана - бывшей Персии - пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоем на своих картах.

На картах Google Maps в США водоем обозначен как Персидский залив (Аравийский залив). На картах Apple Maps указано только Персидский залив.

Американские военные в своих заявлениях и на публикуемых изображениях на протяжении многих лет в одностороннем порядке называют Персидский залив Аравийским заливом.

Название водоема стало проблемой для иранцев, которые принимают долгую историю своей страны как Персидской империи. Ссора возникла в 2017 году во время первого срока Трампа, когда он использовал название Персидский залив для водного пути. Президент Ирана в то время Хасан Рухани предположил, что Трампу нужно "изучать географию".

"Все знали, что дружба Трампа продается тому, кто больше заплатит. Теперь мы знаем, что его география тоже", - написал в то время в сети министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.