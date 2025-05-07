Не только Мексиканский. Трамп хочет переименовать еще один залив
США переименуют Персидский залив на Аравийский. Об этом президент Дональд Трамп планирует объявить во время визита в страну на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Так, арабские страны настаивали на изменении географического названия водоема у южного побережья Ирана. Чиновники США говорили об этом журналистам на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные вопросы.
"Трамп может изменить название в официальных целях США, но он не может диктовать, как его будет называть остальной мир", - отмечают журналисты.
Поездка Трампа в Саудовскую Аравию
Помимо Саудовской Аравии, Трамп также собирается посетить Доху, Катар и Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, которые также находятся в заливе.
Как уточняет издание, первоначально запланированная как первая поездка Трампа за рубеж с момента его вступления в должность 20 января, она происходит на фоне попыток Трампа сблизиться со странами Персидского залива, поскольку он ищет их финансовые инвестиции в США и поддержку в региональных конфликтах, включая разрешение войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа и ограничение продвигающейся ядерной программы Ирана.
Президент США также имеет значительные финансовые связи со странами через свой личный бизнес.
История вопроса
Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока доминирует использование названий "Аравийский залив". Правительство Ирана - бывшей Персии - пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоем на своих картах.
На картах Google Maps в США водоем обозначен как Персидский залив (Аравийский залив). На картах Apple Maps указано только Персидский залив.
Американские военные в своих заявлениях и на публикуемых изображениях на протяжении многих лет в одностороннем порядке называют Персидский залив Аравийским заливом.
Название водоема стало проблемой для иранцев, которые принимают долгую историю своей страны как Персидской империи. Ссора возникла в 2017 году во время первого срока Трампа, когда он использовал название Персидский залив для водного пути. Президент Ирана в то время Хасан Рухани предположил, что Трампу нужно "изучать географию".
"Все знали, что дружба Трампа продается тому, кто больше заплатит. Теперь мы знаем, что его география тоже", - написал в то время в сети министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Международная гидрографическая организация, членом которой являются США, работает над тем, чтобы все моря, океаны и судоходные воды мира были обследованы и нанесены на карту единообразно, а также дает названия некоторым из них. Бывают случаи, когда страны называют один и тот же водоем или ориентир разными именами в своей документации.
Не первое подобное переименование Трампа
Несколько месяцев назад Трамп заявил, что США будут называть Мексиканский залив заливом Америки.
Так, согласно указу президента Дональда Трампа, теперь Мексиканский залив называется "Американский залив", а самая высокая вершина Северной Америки теперь носит имя "гора Мак-Кинли".
Отметим, что в связи с указом Трампа, сообщалось, что Мексиканский залив будет переименован на Американский на картах Google Maps. Но это касается только США.
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