Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську, але тільки в США
Мексиканську затоку буде перейменовано на Американську на картах Google Maps. Але це стосується тільки американців.
Про це йдеться в заяві Google, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У компанії розповіли, що отримали кілька запитань про присвоєння нових назв у Google Maps. Це може статися, коли вони оновлюються в офіційних урядових джерелах.
"Коли це станеться, ми швидко оновимо Google Maps у США, щоб показати гору Мак-Кінлі та Американську затоку", - уточнили в Google.
Також у компанії підкреслили, що назва місця може відображатися по-різному залежно від того, де перебувають користувачі Google Maps. Якщо назва місця відрізняється в різних країнах, користувачі бачитимуть офіційну назву, яка використовується в країні, де вони заходять у Google Maps.
CBS News звертає увагу, що хоча уряд США буде офіційно називати Мексиканську затоку Американською - наприклад, в урядових документах і на офіційних картах США, - інші країни не зобов'язані визнавати таку назву.
Перейменування Мексиканської затоки
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації підписав низку указів. Зокрема, він перейменував Мексиканську затоку на Американську.
Уже 25 січня Міністерство внутрішніх справ США офіційно оголосило про перейменування Мексиканської затоки. Також нову назву отримала гора Деналі. Тепер вона - Мак-Кінлі.
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