Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську, але тільки в США

Мексиканську затоку буде перейменовано на Американську на картах Google Maps. Але це стосується тільки американців.

Про це йдеться в заяві Google, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

У компанії розповіли, що отримали кілька запитань про присвоєння нових назв у Google Maps. Це може статися, коли вони оновлюються в офіційних урядових джерелах.

"Коли це станеться, ми швидко оновимо Google Maps у США, щоб показати гору Мак-Кінлі та Американську затоку", - уточнили в Google.

Також у компанії підкреслили, що назва місця може відображатися по-різному залежно від того, де перебувають користувачі Google Maps. Якщо назва місця відрізняється в різних країнах, користувачі бачитимуть офіційну назву, яка використовується в країні, де вони заходять у Google Maps.

CBS News звертає увагу, що хоча уряд США буде офіційно називати Мексиканську затоку Американською - наприклад, в урядових документах і на офіційних картах США, - інші країни не зобов'язані визнавати таку назву.