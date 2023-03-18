Не тільки Leopard 2. Канада показала відправку Україні нової бронетехніки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ананд.

"Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України", - пише міністр.

Також Ананд відзначила, що Канада стоятиме на боці України стільки, скільки це буде необхідно.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U — Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023

Міністр не уточнила, що саме буде надіслано нашим воїнам цього разу, однак судячи з кадрів на відео, можливо, там зображена Bergepanzer 3 - броньована ремонтно-евакуаційна машина, яка побудована на основі бойового танку Leop ard 2. Свого часу була розроблена для обслуговування та ремонту основного танка Leopard 2.

Для самооборони екіпажу машина обладнана кулеметом MG3 й димовим гранатометом.