Не только Leopard 2. Канада показала отправку Украине новой бронетехники
Канада посылает Украине новую военную помощь. Министр обороны Канады Анита Ананд продемонстрировала загрузку бронетехники в самолет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Ананд.
"Больше канадской военной помощи уже по пути в Украину", - пишет министр.
Также Ананд отметила, что Канада будет стоять на стороне Украины столько, сколько необходимо.
Более Canadian military aid является route to Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) 18 марта 2023
Мы должны #StandWithUkraine для того, чтобы продолжать. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U
Министр не уточнила, что именно будет отправлено нашим воинам на этот раз, однако судя по кадрам на видео, возможно, там изображена Bergepanzer 3 - бронированная ремонтно-эвакуационная машина, которая построена на основе боевого танка Leopard 2. В свое время была разработана для обслуживания и ремонта основного танка Leopard 2.
Для самообороны экипажа машина оборудована пулеметом MG3 и дымовым гранатометом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже в ближайшие недели Канада передаст Украине восемь танков Leopard 2.
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