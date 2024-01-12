Не тільки Харлан. Що відомо про фехтувальниць збірної України на етапі Гран-прі у Тунісі

Олена Кравацька

Чернівецька шаблістка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2016-го року у Ріо-де-Жанейро.

У 2015-му у складі української команди Олена також здобула "срібло" чемпіонату світу. Проте з того часу нагород світової першості спортсменці виграти не вдалося.

Щодо чинного сезону, то українка розпочала його трьома змаганнями у Стамбулі, Алжирі та Орлеані, проте не вкрай вдало. Найкращою її позицією стало 17-е місце турніру у Туреччині.

Через це українка поки посідає лише 120-у сходинку світового рейтингу. Найкращий результат Олена показала у 2015-му році. Тоді шаблістка набрала 55.000 очок та посіла 29-е місце.

Олена Кравацька (фото: instagram.com/helenkravatska)

Юлія Бакастова

№85 світового рейтингу, 27-річна Юлія Бакастова, наразі живе та тренується в Італії. Вона є наймолодшою учасницею вітчизняної команди на етапі у Тунісі.

Фехтувальна історія спортсменки розпочалась у 2008-му, коли вона переглядала трансляцію Олімпіади у Пекіні. Молода Юлія настільки надихнулась змаганнями з фехтування, що вирішила спробувати себе у цьому виді спорту.

З 2013-го по 2016-й рік українка змагалась у юніорській категорії, після чого вже стала виступати за дорослу команду. Найкращою її позицією у світовому рейтингу можна вважати 32-е місце у сезоні 2021/2022. Тоді спортсменка стала 19-ю на чемпіонаті світу у Каїрі, а також дійшла до чвертьфіналу Кубка світу у Тунісі, де з рахунком 15:14 поступилась японці Емурі Місакі. До слова, ця спортсменка зрештою виграла турнір.

У чинному сезоні Юлія взяла участь у трьох індивідуальних турнірах. Найкращий результат був у Туреччині, де українка посіла 11-е місце.

Юлія Бакастова (фото: instagram.com/yuliabakastova)

Аліна Комащук

30-річна Аліна Комащук - чинний №68 світового рейтингу, а також в минулому чемпіонка світу в індивідуальному розряді серед юніорів.

Карʼєру фехтувальниці Аліна розпочала у 2002-му році в українському містечку Нетішин. До повного переходу до сеньйорської категорії вона була 4-ою у юніорському світовому рейтингу.

Комащук має у своєму активі кілька вагомих нагород, серед яких "срібло" етапу Кубка світу у Чикаго у 2013-му та "бронза" Орлеану в 2018-му.

У командній шаблі Аліна стала чемпіонкою Європи та світу 2013-го року, а також срібною призеркою Олімпійських ігор 2016-го у Ріо-де-Жанейро.

У 2015-му шаблістка також допомогла Україні здобути золоту медаль з фехтування на перших Європейських іграх. Тоді Аліна виступала у команді з вже згаданими Оленою Кравацькою та Ольгою Харлан.

Турнір у Тунісі стане для Аліни четвертим у сезоні. До слова, у жовтні українка здобула "срібло" індивідуальних змагань у Стамбулі, у фіналі поступившись своїй землячці Ользі Харлан.

Аліна Комащук (фото: wikimedia.org)

Ольга Харлан

33-річна Ольга Харлан не потребує додаткового представлення. Вона є найтитулованішою українською шаблісткою в історії.

За свою 23-річну фехтувальну карʼєру Ольга у складі української збірної стала Олімпійською чемпіонкою 2008-го року та срібною призеркою Олімпіади у Ріо-де-Жанейро.

До того ж, українка є шестиразовою чемпіонкою світу (4 рази в індивідуальному розряді та двічі у команді) та восьмиразовою чемпіонкою Європи. Європейську першість Ольга вигравала 6 разів в індивідуальному розряді та двічі у складі збірної.

У липні 2023-го року українка була дискваліфікована з чемпіонату світу в італійському Мілані. Так, після перемоги над "нейтральною" Анною Смірновою, Ольга відмовилась тиснути руку спортсменці з країни-агресора. Організатори змагань оцінили цю дію як "прояв неповаги" та відсторонили спортсменку від змагань.

Через це на рівні FIE розгорівся справжній скандал. Українці не дали можливість продовжити боротьбу в індивідуальній програмі, проте Ольга змогла допомогти українській команді посісти 4-е місце на тому ж чемпіонаті світу.

У чинному сезоні спортсменка брала участь у трьох змаганнях, на всіх з яких не опускалась нижче другого місця.

Наразі шаблістка посідає четверту сходинку світового рейтингу. До цього вона у чотирьох сезонах була першою.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Як дивитись турнір

Як вже зазначалось раніше, змагання розпочалися 12 січня.

Трансляцію турніру можна переглянути на офіційному сайті FIE за посиланням.

Додамо, що час у Тунісі та Києві збігається.

Для довідки

У сезоні 2023/2024 на рівні Кубка світу з фехтування на шаблях відбулись поки тільки одні змагання - в Алжирі.

Там українська четвірка дійшла до півфіналу у командних змаганнях, де поступилась збірній Франції - 45-36.

У одиночному розряді Харлан закінчила змагання на другій позиції, Бакастова стала 22-ю, Кравацька - 58-ю, а Комащук - 106-ю.

Українські фехтувальниці (фото: instagram.com/helenkravatska)