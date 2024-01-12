Не только Харлан. Что известно о фехтовальщицах сборной Украины на этапе Гран-при в Тунисе

Елена Кровацкая

Черновицкая саблистка является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В 2015-м в составе украинской команды Елена также завоевала "серебро" чемпионата мира. Однако с тех пор награду мирового первенства спортсменке выиграть не удалось.

Что касается действующего сезона, то украинка начала его тремя соревнованиями в Стамбуле, Алжире и Орлеане, однако не очень удачно. Лучшей ее позицией стало 17 место турнира в Турции.

Поэтому украинка пока занимает лишь 120-ю строчку мирового рейтинга. Лучший результат Елена показала в 2015 году. Тогда саблистка набрала 55.000 очков и заняла 29 место.

Елена Кровацкая (фото: instagram.com/helenkravatska)

Юлия Бакастова

№85 мирового рейтинга, 27-летняя Юлия Бакастова, живет и тренируется в Италии. Она самая молодая участница отечественной команды на этапе в Тунисе.

Фехтовальная история спортсменки началась в 2008 году, когда она просматривала трансляцию Олимпиады в Пекине. Молодая Юлия настолько вдохновилась соревнованиями по фехтованию, что решила попробовать себя в этом виде спорта.

С 2013 по 2016 год украинка соревновалась в юниорской категории, после чего уже стала выступать за взрослую команду. Лучшей ее позицией в мировом рейтинге можно считать 32 место в сезоне 2021/2022. Тогда спортсменка стала 19-й на чемпионате мира в Каире, а также дошла до четвертьфинала Кубка мира в Тунисе, где со счетом 15:14 уступила японке Эмури Мисаки. К слову, эта спортсменка в итоге выиграла турнир.

В нынешнем сезоне Юлия приняла участие в трех индивидуальных турнирах. Лучший результат был в Турции, где украинка заняла 11 место.

Юлия Бакастова (фото: instagram.com/yuliabakastova)

Алина Комащук

30-летняя Алина Комащук - действующий №68 мирового рейтинга, а также в прошлом чемпионка мира в индивидуальном разряде среди юниоров.

Карьеру фехтовальщицы Алина начала в 2002 году в украинском городке Нетишин. До полного перехода в сеньорскую категорию она была 4-й в юниорском мировом рейтинге.

У Комащук есть в своем активе несколько весомых наград, среди которых "серебро" этапа Кубка мира в Чикаго в 2013-м и "бронза" Орлеана в 2018-м.

В командной сабле Алина стала чемпионкой Европы и мира 2013-го года, а также серебряным призером Олимпийских игр 2016-го в Рио-де-Жанейро.

В 2015-м саблистка также помогла Украине получить золотую медаль по фехтованию на первых Европейских играх. Тогда Алина выступала в команде с уже упомянутыми Еленой Кравацкой и Ольгой Харлан.

Турнир в Тунисе станет для Алины четвертым в сезоне. К слову, в октябре украинка завоевала "серебро" индивидуальных соревнований в Стамбуле, в финале уступив своей землячке Ольге Харлан.

Алина Комащук (фото: wikimedia.org)

Ольга Харлан

33-летняя Ольга Харлан не нуждается в дополнительном представлении. Она - самая титулованная украинская саблистка в истории.

За свою 23-летнюю фехтовальную карьеру Ольга в составе украинской сборной стала Олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

К тому же украинка является шестикратной чемпионкой мира (4 раза в индивидуальном разряде и дважды в команде) и восьмикратной чемпионкой Европы. Европейское первенство Ольга выигрывала 6 раз в индивидуальном разряде и дважды в составе сборной.

В июле 2023 года украинка была дисквалифицирована с чемпионата мира в итальянском Милане. Так, после победы над "нейтральной" Анной Смирновой, Ольга отказалась давить руку спортсменке из страны-агрессора. Организаторы соревнований оценили это действие как "проявление неуважения" и отстранили спортсменку от соревнований.

Поэтому на уровне FIE разгорелся настоящий скандал. Украинцы не дали возможность продолжить борьбу в индивидуальной программе, однако Ольга смогла помочь украинской команде занять 4 место на том же чемпионате мира.

В действующем сезоне спортсменка принимала участие в трех соревнованиях, на всех не опускалась ниже второго места.

Сейчас саблистка занимает четвертую строчку мирового рейтинга. До этого она в четырех сезонах была первой.

Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Как смотреть турнир

Как уже отмечалось ранее, соревнования начались 12 января.

Трансляцию турнира можно просмотреть на официальном сайте FIE по ссылке.

Добавим, что время в Тунисе и Киеве совпадает.

Для справки

В сезоне 2023/2024 на уровне Кубка мира по фехтованию на саблях состоялись пока только одни соревнования - в Алжире.

Там украинская четверка дошла до полуфинала в командных соревнованиях, где уступила сборной Франции - 45-36.

В одиночном разряде Харлан закончила соревнования на второй позиции, Бакастова стала 22-й, Кравацкая - 58-й, а Комащук - 106-й.

Украинские фехтовальщицы (фото: instagram.com/helenkravatska)