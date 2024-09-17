Не тільки гроші. Яку допомогу можуть отримати ВПО, евакуйовані з небезпечних регіонів

В Україні останнім часом активізувалася евакуація з небезпечних прифронтових регіонів. Евакуйовані переселенці можуть отримати допомогу і не лише фінансову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.
Евакуація з небезпечних територій здійснюється залізницею та автомобільним транспортом. Також за необхідності можуть вивозити спеціальним транспортом.
Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих передбачаються соціальні гарантії:
Для дітей-переселенців передбачене першочергове право на зарахування в дитсадки та школи, а також безкоштовного харчування.
Крім того, вперше переміщені особи можуть розраховувати на допомогу від міжнародних організацій. Раніше ми розповідали, яку допомогу надає ООН внутрішньо переміщеним особам. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, переселенці можуть отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Дорослим нараховується 2 тисячі гривень в місяць, а дітям та особам з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Евакуація з небезпечних територій здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до своєї обласної військової адміністрації.
Харківська область. 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.
Запорізька область. 0-800-503-508 - цілодобова гаряча лінія Запорізької ОВА; 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.
Херсонська область. 0-800-330-951 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації по Херсонській області.
Сумська область. +38 (050) 650-70-83 - евакуаційний штаб Сумського району; +38 (0542) 77-96-77 - Департамент соціальної політики; +38 (093) 326-50-06 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації; +38 (068) 997-00-00 - з приводу евакуації з тваринами.
Донецька область. 0-800-500-121 - гаряча лінія з питань евакуації; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: +38 (096) 078-84-33.
Жителів небезпечних регіонів закликають евакуюватися через загрозу бойових дій та обстрілів з боку російських окупантів. Крім того, у низці районів оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми.
Евакуація діє у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Людей вивозять у більш безпечні регіони.
Нещодавно поліція показала, як вивозять жителів Донецької області з-під російських обстрілів.
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