Не тільки гроші. Яку допомогу можуть отримати ВПО, евакуйовані з небезпечних регіонів

Евакуація з небезпечних територій здійснюється залізницею та автомобільним транспортом. Також за необхідності можуть вивозити спеціальним транспортом.

Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих передбачаються соціальні гарантії:

забезпечення безкоштовним харчуванням та гуманітарною допомогою під час евакуації;

відновлення втрачених документів;

тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців;

психологічна та медична допомога;

безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, а також за потреби можливе розміщення у соціально-медичних установах;

допомога у працевлаштуванні;

допомога в забезпеченні твердим пічним паливом на опалювальний сезон.

Для дітей-переселенців передбачене першочергове право на зарахування в дитсадки та школи, а також безкоштовного харчування.

Крім того, вперше переміщені особи можуть розраховувати на допомогу від міжнародних організацій. Раніше ми розповідали, яку допомогу надає ООН внутрішньо переміщеним особам. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, переселенці можуть отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Дорослим нараховується 2 тисячі гривень в місяць, а дітям та особам з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Куди звертатися для евакуації

Евакуація з небезпечних територій здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до своєї обласної військової адміністрації.

Харківська область. 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.

Запорізька область. 0-800-503-508 - цілодобова гаряча лінія Запорізької ОВА; 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.

Херсонська область. 0-800-330-951 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації по Херсонській області.

Сумська область. +38 (050) 650-70-83 - евакуаційний штаб Сумського району; +38 (0542) 77-96-77 - Департамент соціальної політики; +38 (093) 326-50-06 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації; +38 (068) 997-00-00 - з приводу евакуації з тваринами.

Донецька область. 0-800-500-121 - гаряча лінія з питань евакуації; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: +38 (096) 078-84-33.