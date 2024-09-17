UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не тільки гроші. Яку допомогу можуть отримати ВПО, евакуйовані з небезпечних регіонів

Фото: ВПО, евакуйовані з небезпечних регіонів, можуть отримати допомогу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні останнім часом активізувалася евакуація з небезпечних прифронтових регіонів. Евакуйовані переселенці можуть отримати допомогу і не лише фінансову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

Евакуація з небезпечних територій здійснюється залізницею та автомобільним транспортом. Також за необхідності можуть вивозити спеціальним транспортом.

Як зазначають у Мінреінтеграції, для евакуйованих передбачаються соціальні гарантії: 

  • забезпечення безкоштовним харчуванням та гуманітарною допомогою під час евакуації;
  • відновлення втрачених документів;
  • тимчасовий притулок у хабах для внутрішніх переселенців;
  • психологічна та медична допомога;
  • безкоштовне розміщення у державних та комунальних закладах, а також за потреби можливе розміщення у соціально-медичних установах; 
  • допомога у працевлаштуванні;
  • допомога в забезпеченні твердим пічним паливом на опалювальний сезон.

Для дітей-переселенців передбачене першочергове право на зарахування в дитсадки та школи, а також безкоштовного харчування.

Крім того, вперше переміщені особи можуть розраховувати на допомогу від міжнародних організацій. Раніше ми розповідали, яку допомогу надає ООН внутрішньо переміщеним особам. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, переселенці можуть отримувати грошову допомогу на проживання від держави. Дорослим нараховується 2 тисячі гривень в місяць, а дітям та особам з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Куди звертатися для евакуації

Евакуація з небезпечних територій здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до своєї обласної військової адміністрації.

Харківська область. 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.

Запорізька область. 0-800-503-508 - цілодобова гаряча лінія Запорізької ОВА; 0-800-33-92-91 - гаряча лінія Координаційного гуманітарного центру з питань евакуації.

Херсонська область. 0-800-330-951 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації по Херсонській області.

Сумська область. +38 (050) 650-70-83 - евакуаційний штаб Сумського району; +38 (0542) 77-96-77 - Департамент соціальної політики; +38 (093) 326-50-06 - цілодобова гаряча лінія з питань евакуації; +38 (068) 997-00-00 - з приводу евакуації з тваринами. 

Донецька область. 0-800-500-121 - гаряча лінія з питань евакуації; +38 (073) 050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: +38 (096) 078-84-33.

 

Евакуація з небезпечних територій

Жителів небезпечних регіонів закликають евакуюватися через загрозу бойових дій та обстрілів з боку російських окупантів. Крім того, у низці районів оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми.

Евакуація діє у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Людей вивозять у більш безпечні регіони.

Нещодавно поліція показала, як вивозять жителів Донецької області з-під російських обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвакуаціяВнутрішньо переміщені особиСоціальна допомога