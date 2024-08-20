Допомога ООН для переселенців у 2024 році: хто може отримати

Хто може отримати допомогу від ООН у 2024 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.

Критерії

ООН встановила критерії допомоги, щоб її могли отримати ті, хто її більше потребує. Так, на виплати можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи протягом 6 місяців з моменту переміщення, люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії, та люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Втім, не всі з вище вказаних категорій можуть отримати допомогу від ООН. Потрібно відповідати певним критеріям:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

або/та родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 гривень на одного члена родини.

Сума виплат

Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період. Вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 гривень для кожного члена домогосподарства.

Детальніше про те, куди звертатися для оформлення допомоги від Агентства ООН у справах біженців за регіонами - можна дізнатися за посиланням.