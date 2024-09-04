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У низці населених пунктів Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей

Середа 04 вересня 2024 18:49
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У низці населених пунктів Донецької області оголошено примусову евакуацію дітей Ілюстративне фото: у Донецькій області почали примусову евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У зв'язку з безпековою ситуаціює ще у низці населених пунктів Донецької області оголошено примусову евакуацію. Впершу чергу евакуювати будуть дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

Для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти евакуації.

"У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно. Для того, щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Евакуація у Донецькій області

Через активні бойові дії у Донецькій області відбувається евакуація цивільних та дітей. У низці населених пунктів через загрозу російських обстрілів вже було введено примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.

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Евакуація Діти Донецька область
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