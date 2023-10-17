Не тільки газопровід. Швеція заявила про ще одне пошкодження на дні Балтійського моря

Крім нього, на пресконференції були присутні глава військово-морського флоту і генеральний директор Берегової охорони, а також міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Карл-Оскар Болін сказав, що наразі вони не можуть оцінити, що стало причиною збитків.

"Це не повний розрив кабелю, а часткове пошкодження", - додав міністр.

Також він пояснив, що пошкодження, імовірно, стався в той самий час, що і виявлене пошкодження газопроводу у Фінській затоці. Далі він каже, що відповідні шведські служби тісно співпрацюють зі своїми фінськими та естонськими колегами.

Порив на газопроводі Balticconnector

Газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднують Фінляндію та Естонію у Балтійському морі, були пошкоджені в ніч проти 8 жовтня. За словами командувача ВМС Естонії Юрі Саска, трубопровід, який для захисту був залитий бетоном, виглядає так, ніби "хтось розірвав його збоку".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв рішучу відповідь Альянс , якщо диверсія на газопроводі підтвердиться.

Фінляндія, яка проводить власне розслідування ситуації, допустила, що за аварією стоїть "якась держава".