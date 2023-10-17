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Не только газопровод. Швеция заявила о еще одном повреждении на дне Балтийского моря

Фото: Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На дне Балтийского моря обнаружено повреждение подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией.

Об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.

Кроме него, на пресс-конференции присутствовали  глава военно-морского флота и генеральный директор Береговой охраны, а также министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Карл-Оскар Болин сказал, что пока они не могут оценить, что стало причиной убытков.

"Это не полный разрыв кабеля, а частичное повреждение", - добавил министр. 

Также он пояснил, что ущерб, вероятно, произошел в то же время, что и обнаруженное повреждение газопровода в Финском заливе. Далее он говорит, что соответствующие шведские службы тесно сотрудничают со своими финскими и эстонскими коллегами.

Разрыв на газопроводе Balticconnector

Газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющие Финляндию и Эстонию в Балтийском море, были повреждены в ночь на 8 октября. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, трубопровод, который для защиты был залит бетоном, выглядит так, будто "кто-то разорвал его со стороны".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ, если диверсия на газопроводе подтвердится.

Финляндия, проводящая собственное расследование ситуации, допустила, что за аварией стоит "какое-то государство".

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