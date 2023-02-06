Тільки фундамент. Росіяни повністю знищили Новоселівське у Луганській області (відео)

Російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське у Луганській області, а місцевих мешканців у населеному пункті вже немає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Тільки фундаменти, вирви та випалена земля - Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що селище пусте, а місцевих мешканців там немає. У січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського. "У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище", - додали в Луганській ОВА.