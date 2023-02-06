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Тільки фундамент. Росіяни повністю знищили Новоселівське у Луганській області (відео)

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Новоселівське, Понеділок 06 лютого 2023 16:26
Тільки фундамент. Росіяни повністю знищили Новоселівське у Луганській області (відео) Фото: Росіяни повністю знищили Новоселівське (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське у Луганській області, а місцевих мешканців у населеному пункті вже немає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Тільки фундаменти, вирви та випалена земля - Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що селище пусте, а місцевих мешканців там немає. У січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.

"У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище", - додали в Луганській ОВА.

Нагадаємо, що у грудні українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

Українські військові продовжують нищити ворога в Луганській області. Опубліковане відео ударів по російських військових у боях за Новоселівку.

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