Бій за Новоселівське: в Луганській ОВА показали удари по окупантах (відео)

Українські військові продовжують нищити ворога в Луганській області. Опубліковане відео ударів по російських військових у боях за Новоселівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Бій за Новоселівське, який успішно провела 92-га бригада. Відео з БПЛА демонструє велику кількість російських військових в селі", - йдеться в описі під відеороликами.

Як зазначили у СтратКомі ЗСУ такі дії окупантів свідчать про відсутність у них якісної підготовки.

Нагадаємо, як раніше повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські Сили оборони потроху просуваються вперед на Кремінському напрямку.

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