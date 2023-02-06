Только фундамент. Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области (видео)

Российские оккупанты полностью уничтожили поселок Новоселовское в Луганской области, а местных жителей в населенном пункте уже нет

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью", – говорится в сообщении. Отмечается, что поселок пуст, а местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского. "В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище", - добавили в Луганской ОВА.