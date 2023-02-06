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Только фундамент. Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области (видео)

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Новоселовское, Понедельник 06 февраля 2023 16:26
Только фундамент. Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области (видео) Фото: Россияне полностью уничтожили Новоселовское (t me pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты полностью уничтожили поселок Новоселовское в Луганской области, а местных жителей в населенном пункте уже нет

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поселок пуст, а местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

"В населенном пункте не уцелела ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище", - добавили в Луганской ОВА.

Напомним, что в декабре украинские военные выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области, часть оккупантов взята в плен.

Украинские военные продолжают уничтожать врага в Луганской области. Опубликовано видео ударов по российским военным в боях за Новоселовку.

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